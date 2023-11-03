نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الصحفيين الأفارقة يدين الاستهداف المستمر للزملاء في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اتحاد الصحفيين الأفريقيين، بالقاهرة، برئاسة السيد محفوظ الانصاري، متابعته عن كثب التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما تتضمنه من انتهاكات صارخة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وجرائم يحرمها القانون الدولي، تُرتكب بحق الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ علاوة علي استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الاغاثة الانسانية وموظفي الامم المتحدة.

وأدان اتحاد الصحفيين الأفارقة، الجرائم المتكررة التي يتعرض لها المدنيين من الفلسطينيين،و اذ يعلن الاتحاد عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، يطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة استهداف المستشفيات ودور العبادة والمنازل والبني التحتية.

وأعلن اتحاد الصحفيين الأفارقة،بالقاهرة برئاسة السيد محفوظ الانصاري باسم جموع الصحفيين الافريقين، عن انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين، في إدانة الاستهداف المستمر من القوات الإسرائيلية للصحفيين أثناء ممارستهم عملهم، مايتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث قُتل حتي الان اكثر من 27 صحفيًا خلال الشهر الماضي وحدة ومنذ السابع من اكتوبر، وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، هذا إلى جانب إصابة ثماني صحفيين وفقدان واحتجاز تسعة آخرين.

ويدعو الاتحاد، الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية، بسرعة التحقيق في الإٍستهداف المستمر للصحفيين في غزة، مع توفير ضمانة أممية لممارسة عملهم، ويؤكد الاتحاد على أن القانون الدولي ينص على ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وخاصة الصحفيين وفقا لنص المادة 79 من اتفاقية جنيف لمعاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين وحمايتهم.

وشدد اتحاد الصحفيين الأفارقة، على الرفض الكامل لمشروعات التهجير القسري للفلسطينيين، التي يتم الترويج لها، ذلك أن من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لهم، كما يؤكد على ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية، التزاما بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، تحقيقا للامن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.