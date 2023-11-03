وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر يعقدون اجتماعا.. غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني ووزراء خارجية الإمارات والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اجتماعاً غدا السبت حول الوضع فى غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى خبر عاجل لها منذ قليل.

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

من ناحية أخرى، وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، وقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية والجنود الإسرائيليين برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عملية طوفان الأقصى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.