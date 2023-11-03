نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت تعريفة خطوط السير وعدم زيادتها لسيارات النقل الداخلية والخارجية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحد المصادر بمحافظة الجيزة، أنه لا توجد زيادة في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم الجمعة.

وتابع المصدر أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضحا به خط السير وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق محافظة الجيزة، لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي 10 جنيه للتر البنزين 80، 11.50 جنيه للتر البنزين 92، 12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.