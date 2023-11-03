أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة غدا السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣، يسود غدا السبت وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنها 32 22

دمنهور 30 21

المنصورة 32 17

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 30 22

دمياط 37 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 34 21

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 33 21

السلوم 34 20

سيوة 33 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26