أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

حالة الطقس غدا السبت 4 نوفمبر 2023، يسود طقس غد السبت وفق هيئة الأرصاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

حالة الطقس غدا السبت 4 نوفمبر 2023

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأوقات بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، ورعدية بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحوال الجوية غدا السبت

تنتشر شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 8 تقريبا، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر المتوسط: تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر الأحمر: تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر إلى متر ونصف.