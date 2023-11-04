نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو حمزاوي: الوكالات الدولية تؤكد أن إسرائيل هي من أعاقت دخول المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، ومصر قامت بكل ما تستطيع لإيصال المساعدات، لقطاع غزة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن الوكالات الدولية، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر يؤكدان أن من عوق دخول المساعدات كان الطرف الإسرائيلي، ويشيرون إلى أن أولوية علاج الجرحى يعود لتشغيل المستشفيات الفلسطينية لكن هناك تعنتا إسرائيليا ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

وأردف: "هناك إمكانية لصناعة منطقة عازلة وآمنة داخل غزة لإنشاء مستشفى ميداني، الحلول موجودة ومطروحة، ولا ينبغي الانحدار لمستوى التصيد".