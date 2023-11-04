نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس هيئة البترول: السيسي رفض زيادة سعر السولار رغم ارتفاعه عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه بالنظر إلى أسعار الوقود العالمية في الوقت الحالي، سنجد هناك زيادة مستمرة لأسعار السولار، وهو أغلى منتج بترولي متداول في السوق العالمية، وأغلى من سعر البنزين، حيث وصل سعره العالمي 911 دولارًا للطن.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تكلفة السولار في مصر في حدود 18 جنيهًا، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية لها رغبة في زيادة سعر السولار بالحد الأقصى لمعادلة التسعير لتخفيف العبء على الميزانية، لكن الرئيس السيسي رفض هذه الزيادة منحازًا لمحدودي الدخل.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن أغلبية الشعب المصري ما زالوا لا يتجاوبون في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، رغم أن تكلفته أقل من النصف، أي تعادل أقل من 40% من سعر البنزين الحالي، وهو منتج بديل للمواطن المصري الذي يملك سيارة ودخله محدود.