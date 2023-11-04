حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 5-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 5-11-2023

مهنياً: لست في افضل حالاتك خفف العصبية واعطاء الاوامر وقلل من كلامك وانتبه من المضايقات ولا تعطي الثقة لمن لا يستحقها قد تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة.

عاطفياً: كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.

صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر.

حظك اليوم برج الثور الاحد 5-11-2023

مهنياً: مشرق متفائل ثقة بالنفس كبيرة تناقش امورا مالية قرض من مصرف او احتمال مكاسب معنوية ومالية ما يجعلك تستفيد من التاثيرات الايجابية لتوظفها في العمل كما في الشؤون المنزلية ومتطلبات العائلة يوم جيد جدا .

عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.

صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 5-11-2023

مهنياً: تشتد الضغوط وتشعر بحالة من فقدان الثقة أو الأمل ان الاوضاع المشربكة لا تحل بالعصبية حاول ان تهدأ وتفكر بمنطق كي لا تصطدم مع من حولك كن ذكيا اذا واجهك خصماً قوياً، حافظ على هدوئك ولا تبدأ مشروعاً.

عاطفياً: المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

صحياً: قد تخضع لعملية بسيطة في القدم، تخرج منها سليماً معافى.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 5-11-2023

مهنياً: الامور جيدة القمر في الحوت والشمس في العقرب يحملان لك خطوة مهمة إيجابية وتغيير او تعيد النظر في قراراتك وتستبق الاحداث واثقا بقدراتك وكفاءتك شرط التحرك باتجاه التسوية، تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.

عاطفياً: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.

صحياً: تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 5-11-2023

مهنياً: خيارات تسعدك علاقات عمل او أصدقاء قادرون على مساعدتك في الامور التقنية فلا تتردّد في محادثاتك أو التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري.

عاطفياً: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة.

صحياً: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 5-11-2023

مهنياً: تعيش حالة من التردد الاعتراض القلق والاحتجاج لا تعقد الامور وحاول ان تجد حلول واقعية وان تختم بالتفاصيل لا تسكر الباب في وجه من يتكلم في أمور تتعلق بمصلحتك حاول ان تسمع بهدوء وتحاور حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج.

عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك.

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 5-11-2023

مهنياً: يوم مناسب لترتيب الاوراق للحوار للنقاش لإقناع الآخرين في شؤون خاصة بانتظارك حلول دعم انصالات واسعة صراحتك وحواراتك المباشرة تساعدك على حل المشاكل المعلقة كما يتحدث عن فرص جديدة في المجال المهني، وقد يحمل اليك أخباراً تكون مشوّقة.

عاطفياً: لا تخشَ مصارحة الشريك، وخصوصاً أنك تملك القدرة على المواجهة تحت أيّ ظرف من الظروف، وتكون النتيجة رائعة.

صحياً: جدد نشاطك، واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة للترفيه.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 5-11-2023

مهنياً: وجود القمر في برج الحوت في مثلث فلكي مع برجك يحمل خيارات تسعدك فيبتسم لك الحظ ، وتستفيد من فرص حولك تأخذ قرارات بالتغيير في حياتك المهنية في مبادرات ودعم من اشخاص ذوو النفوذ بالجمال امورك جيدة جدا بالرغم من وجود المريخ في برجك.

عاطفياً: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة.

صحياً: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعاً.

حظك اليوم برج القوس الاحد 5-11-2023

مهنياً: تتراجع معنويا وتشعر ان المحيط لا يتجاوب معك لا تعاند نصيحة الصنت افضل ولا تتسرع في ردةد افعالك في هذا اليوم المتعب والمضطرب بعض الشيء الذي يسبب بمستجدّات طارئة ويحمل ضغوطاً مكثفة، فحاول ألا ترتبك.

عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.

صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 5-11-2023

مهنياً: الاوضاع جيدة في هذا اليوم الذي يحمل وعودا وابوابا جديدة تفتح لك الطريق لتنفيذ مشاريع مهمة وامورا جيدة استعادة للثقة بالنفس ما يجعلك تعيد النظر في امورك وغالبا تفكر بسفر بعض الأخبار الجديدة والتحديات بين الأساليب القديمة والأفكار الثورية والشابة.

عاطفياً: تعيش يوماً مميزاً وتقضي وقتاً ممتعاً مع الشريك لن تنساه أبداً لأن لقاءاتكما معاً قليلة في المدة الأخيرة.

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 5-11-2023

مهنياً: يوم للمال ما يستدعي مصاريف ايضافية شراء اثاث جديد سيارة قطعة ملبوس فاخرة حاول ان تدخر قدر المستطاع في هذه الايام من ناحية أخرى يحمل لك القمر من الحوت استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.

عاطفياً: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع.

صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 5-11-2023

مهنياً: يوم جيد جدا تحت تاثيرات القمر من برجك والشمس من العقرب الذي يحمل مصالحة تسوية لخلاف احتمال سفر لقاءات اهتمامات من المحيط وفرص للتعارف مهمة احتمال ان تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة.

عاطفياً: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.

صحياً: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكسعلى وضعك المهني والصحي.