"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - قالت مني عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة، لافتة إلى انه تم استهداف محيط مدرسة الفاخورة بـ 4 صواريخ وهذه ليس المرة الأولي التي يتعرض فيها محيط المدرسة للقصف.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.