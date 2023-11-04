الأزهر: استهداف النازحين والجرحى يضع القضية الفلسطينية على المحك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - أكد الأزهر الشريف أن استهداف النازحين الأبرياء، داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف، يضع قضية فلسطين على المحكِّ، ويُوجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة فى قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربرى المتوحش عنهم وعن أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم.

وأوضح فى بيان له، قبل قليل: «لا نملك إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الدينى والإنسانى والأخلاقى إلا أن نردِّد دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر فى ظرف شديد الشبه بهذا الظرف: «اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبعهم، ففتح الله له يوم بدر».