نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزارة الداخلية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للدكتور هانى سويلم صباح اليوم السبت، على حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بمحافظة بنى سويف.

وشهد الدكتور سويلم، خلال الزيارة، يرافقه الدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف، أعمال إزالة (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى "أعمدة وسقف الدور الارضي" ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الاولى أيضا "أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب".

و قام سويلم يرافقه هاني بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللإطمئنان على نظافة المجرى وخلوه من تعديات المباني.

وأضاف سويلم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين الواقعتين على نهر النيل ببنى سويف وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الإزالة لهما كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المعتدين مؤكدا على المتابعة اللحظية من اجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد علي يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسى النهرى الخاص بالمحافظة خلال اسبوع من الآن طبقا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وصرح الوزير أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للاطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .