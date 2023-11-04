نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم Dollar Price في البنوك والسوق السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لما تنشره شاشات ومواقع البنوك الرسمية وننشر أيضًا أسعار صرف الدولار في شركات الصرافة والسوق السوداء حسب آخر التطورات في السوقين الرسمي والموازي.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بين 46 إلى 48 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم Dollar Price في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

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سعر الدولار اليوم Dollar Price في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس