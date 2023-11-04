سويلم يتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجرى النهر بمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - سويلم :وزارة الرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع ، وتنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها

- الإشادة بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات

- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين بتحرير محاضر مخالفة وقرارت إزالة وجنح فى النيابة بأسماء المتعدين

- متابعة لحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد علي يد المخالفين

- الزيارات التفقدية المتكررة تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع

** التوجيه لمسئولى حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال اسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل

قام السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة .

والتقى الدكتور سويلم بالسيد الدكتور/ محمد هانئ محافظ بنى سويف الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور هانئ أعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعديه علي نهر النيل ، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الارضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الاولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب) .

كما قام الدكتور سويلم يرافقه الدكتور هانئ بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللإطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني .

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع ، مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها ، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات .

وأضاف سيادته أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف ، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المتعدين ، مؤكدا علي المتابعة اللحظية من اجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد علي يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ .

وخلال الزيارة .. وجه الدكتور سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال اسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل .

وصرح سيادته أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .