الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية: استشهاد أكثر من 60 كادرا صحيا منذ بدء القصف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - قال مدير عام الصحة الفلسطينية بغزة، أن الاحتلاف يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية، معلنا عن استشهاد أكثر من 60 كادرا صحيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مدير عام الصحة الفلسطينية بغزة لقناة "القاهرة الإخبارية": أكثر من 23 ألف جريح في المستشفيات معظمهم بمجمع الشفاء الطبي".

واستهدف طيران الاحتلال أمس موكب إسعاف خرج من مجمع "الشفاء" لنقل مُصابين وجرحى إلى معبر "رفح"، كما استهدف قصف إسرائيلي آخر قافلة من السيارات المدنية كانت على الطريق الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، والذي أعلنته قوات الاحتلال مكانًا آمنا، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من القصف الإسرائيلي.