نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم 688 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب غمازة الكبرى بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة شباب الصف- بالتعاون مع وزارة الأوقاف، واحدى المؤسسات الخيرية، حفل تكريم حفظة القران الكريم بمركز شباب غمازة الكبرى.

حضر الحفل عدد من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وبعض القيادات التنفيذية والشعبيه، و15000 من أهالى القرية وأهالى المتسابقين الذين غمرتهم السعادة برؤية ابنائهم فى هذا التكريم.

تضمنت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بمشاركة 688 متسابقًا ومتسابقة.

يأتى هذا فى إطار إهتمام القياده السياسية بالدعوة إلى محاربة الفكر الارهابى بالفكر السليم المستنير، وتجديد الخطاب الدينى والفهم الحقيقى لصحيح الدين، وهو ما يؤكد عليه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث أن الوزارة لم تدخر جهدا فى القيام بدورها التكاملى مع مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات المختلفة لاحداث تكامل حقيقي لتنفيذ رؤية القيادة السياسة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة.

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى ضرورة إهتمام مراكز الشباب بالتنوع فى تقديم برامجها لتجذب العديد من أبنائنا من الشباب والنشء بما يتناسب مع إهتماماتهم المختلفة ولا يجب أن تقتصر على الجانب الرياضي فقط حتى لا يجدون بديلًا عن مراكز الشباب فى تلبيه إحتياجاتهم وتصبح هى المقصد الأول لهم.

تهدف المسابقة إلي استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.

الجدير بالذكر ان هذا الحفل يأتي في نسخته السادسة عشر "16" والذي ينظمه مركز الشباب سنويا.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب ومحمد فصيح مدير إدارة الصف.

IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٧٠٤٥٥

FB_IMG_1699110190010

FB_IMG_1699110186528

FB_IMG_1699110184042

FB_IMG_1699110181720

FB_IMG_1699110179231