سامح شكري: نرفض محاولات التهجير القصري لأبناء غزة.. وسنستمر بإدخال المساعدات رغم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث القتل التي ترتكبها إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها، كما أن مصر تبذل كافة جهودها لإدخال المساعدات وسنستمر في إدخال المساعدات رغم العراقيل المتعمدة.

وأضاف وزير الخارجية: نرفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القصري لأبناء غزة، يجب وقف الحرب في غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، كما يجب ضمان استمرار وصول المساعدات إلى القطاع.

وأردف شكري: لن نقبل بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن نفسها في غزة، كما أننا نشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في غزة.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري خارجية مصر والأردن، بالدور المصري الكبير في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.