القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وقالت وزارة الداخلية، إنه «استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيله استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع آخر، توفى، نظير حصوله على مبلغ مالى، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (15 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية».