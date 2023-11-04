أخبار مصرية

سامح شكري: أحداث القتل المؤسفة فى غزة لا يمكن تبريرها

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - قدم السفير سامح شكري وزير الخارجية، الشكر لنظيره الأردني أيمن الصفدي، والوزراء في الاجتماع الذي استهدف بحث التطورات في غزة، وأتاح للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء هذه الأزمة.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة،: حرصت خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في العامل مع الأزمة وأكدت على ضرورة مراعاة عنصر الوقت والعامل مع مستجدياتها المتسارعة.

 

وشدد على أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، وأننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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