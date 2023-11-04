سمير فرج: شعبية الرئيس السيسي أصبحت في السماء بعد تحقيقه أماني الشعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت في السماء لأنه حقق أماني الشعب المصري ولم يرضخ لأي مطالب ورفض الإملاءات الخارجية.

وكشف سمير فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، تفاصيل خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بخصوص موقف الحزب من حوض الحرب في غزة، قائلا: يا ريته ما طلع اتكلم.

وأكد أن إيران قوية ولكن السياسة لعبة المصالح، ولفت أن حسن نصر الله تحدث ساعة أو يزيد وكان يعبر عن صوت إيران في المنطقة، وخلاصة الخطاب أن حزب الله وإيران باعا غزة في حربها ضد الكيان الصهيوني.

وأوضح أن أمريكا اغتالت رجل إيران القوي قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، وكل ما فعلته طهران هو ضرب قاعدة أمريكية في شمال سوريا.

وقال إن حسن نصر الله ظل يتوعد أمريكا وقال إنه يتدخل في التوقيت المناسب، معلقا: مستني إيه تاني أكتر من كده وتوحدت الساحات التي يتحدث عنها منذ 20 عامًا.