متحدث الصحة يكشف رسائل مصابي غزة من مستشفيات شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لمستشفيات شمال سيناء ومتابعة أوضاع المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.



وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت مع الإعلامي سيد علي، "النهاردة خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار في مستشفيات شمال سيناء بدأت بدير العبد وانتهت بمستشفى العريش العام".

وأضاف "وزير الصحة تابع اللي عملوا عمليات أو اللي منتظرين دورهم كلهم عندهم إحساس بالعرفان والتقدير للرئيس السيسي وللدولة المصرية وما تقوم به من جهود من دعمهم مفيش حد من الأشقاء شفنا إلا وقفنا وشكر وقال هي دي مصر ودائما نقدر ما تقوم به مصر".