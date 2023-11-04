أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة غدا الأحد 5 نوفمبر 2023، يسود طقس غدًا الأحد وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأحد 5 نوفمبر 2023

درجات الحرارة غدا الأحد 5 نوفمبر 2023

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنها 31 22

دمنهور 30 21

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 22

دمياط 27 22

بور سعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 31 21

العلمين 31 21

مطروح 31 21

السلوم 34 20

سيوة 30 17

الغردقة 34 24