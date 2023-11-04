أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023، يسود طقس غد وفق هيئة الأرصاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023

حالة الطقس

تنتشر شبورة مائية من الساعة ٤ حتى ٨ صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة على أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

الأحوال الجوية غدا الأحد

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الأوقات بنسبة حدوث 40% تقريبًا، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى