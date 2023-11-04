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حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

حالة الطقس غدا الأحد
حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023

حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023، يسود طقس غد وفق هيئة الأرصاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأحد 5 نوفمبر 2023

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حالة الطقس 

تنتشر شبورة مائية من الساعة ٤ حتى ٨ صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة على أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

الأحوال الجوية غدا الأحد 

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الأوقات بنسبة حدوث 40% تقريبًا، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى 

  • القاهرة والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21 درجة.
  • السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 درجة.
  • جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة.
  • شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة.
  • جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 23 درجة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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