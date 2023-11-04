متحدث «كتائب القسام»: القصف الإسرائيلي تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيرا منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - قال المتحدث باسم كتائب القسام «أبو عبيدة»، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني الهمجي فى فقدان أكثر من 60 أسيراً من أسرى العدو فى غزة.

وأكد أبو عبيدة أنه بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، قائلا: «يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان الوحشى للاحتلال على غزة».

وتنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق الشعب الفلسطينى، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.