«التحالف الوطني»: مصر في مقدمة الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - قال أمين عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر للقاهرة الإخبارية، إن مصر في مقدمة الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداأن مصر تسعى لتقديم أفضل المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أن مصر بذلت مجهودا كبيرا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

على صعيد أخر، قال الدكتور رامى الناظر الرئيس التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، المساعدات القادمة من الدول الخارجية تمثل 10% من حجم المساعدات الكلية التى تقدم لغزة، وكتبت على صفحتى أن ما أرسلوه قد نفذ، لافتا إلى أن مصر بجميع أجهزتها بالهلال الأحمر والجمعيات الخيرية ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات التى دخلت قطاع غزة.

وأضاف رامى الناظر خلال تصريحات متلفزة، الإنسانية داخل غزة تحتاج الكثير، حيث يحدث انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية من استهداف المدنيين والأطفال والنساء وسيارات الأطفال والمستشفيات.

اوضح رامى الناظر نرى كل يوم تهديدات للمستشفيات، وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطينى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لزيادة عدد الشاحنات لدخولها للقطاع.