«القاهرة الإخبارية»: اعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 11:32 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوات جيش الاحتلال اعترضت 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب، أطلقت من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية ردا على المجازر التي تركتبها قوات جيش الاحتلال في غزة.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين على التوالي التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، وقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية والجنود الإسرائيليين برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عملية طوفان الأقصى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.