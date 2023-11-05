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حملة “مواطن” بالقليوبية تلتقي نقيب الزراعيين لبحث سبل التوعية والتعاون (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة “مواطن” بالقليوبية تلتقي نقيب الزراعيين لبحث سبل التوعية والتعاون (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى المهندس سامي سعد، نقيب الزراعيين بمحافظة القليوبية، مساء السبت، وحيد خلوي منسق حملة مواطن لدعم مصر بالمحافظة، لبحث سبل وكيفية التعاون في الفترة المقبلة والتسهيل على المهتمين بالمجال الزراعي، وتقديم يد العون وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك بحضور مجلس إدارة النقابة وعدد من قيادات الحملة بالمحافظة.

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وقال وحيد خلوي، منسق حملة مواطن بمحافظة القليوبية، إن اللقاء كان مثمرا للغاية وسيكون هناك تعاون كبير بين أعضاء النقابة والحملة لخدمة كل المهندسين الزراعيين في المحافظة، وكذلك عقد ندوات توعوية لرفع حالة الوعي لدى المزارع والمواطن لتعريفهم بأهمية الزراعة وارتباطها الوثيق بالأمن القومي والغذائي للدولة.

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وأضاف خلوي، أن هذا ما تسعى حملة مواطن دائما إليه لزيادة الوعي من خلال مؤتمراتها وندواتها التثقيفية والتي تدعم كافة القطاعات والمجالات وعلى رأسها الصناعات الوطنية ومجالي السياحة والزراعة والرياضة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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