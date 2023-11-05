نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المحامين العرب" ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم اتحاد المحامين العرب برئاسة عبدالحليم علام، السبت، وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية بالأردن لدعم الشعب الفلسطيني.

الفعالية جاءت ضمن أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب التي استضافتها نقابة المحامين الأردنيين تحت شعار "فلسطين القضية العادلة".

يبدو أن فعاليات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تعتبر فرصة هامة لمناقشة قضايا فلسطين والاحتلال الإسرائيلي. من المتوقع أن تسهم هذه النقاشات في رفع الوعي حول جرائم الحرب والملاحقة القانونية المحتملة للأعمال الوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وكان نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام قد أعلن عن إدانته الكاملة للمذابح المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت المستشفى المعمداني، ومخيم جباليا بقطاع غزة، وكافة جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال.

IMG-20231105-WA0003

IMG-20231105-WA0002

IMG-20231105-WA0001