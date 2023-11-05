حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 6-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:37 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-11-2023

مهنياً: يوم جيد المناخ الفلكي يتجه نحو الأفضل تفاهم تفاءل اعجاب تقدير محبة لحظة انتقال القمر الى برجك ما يجعلك تعيش اجواء ناشطة وحماس وتبادلات جيدة تلفت الأنظار تشرح وجهة نظرك بابتسامة.

عاطفياً: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو لإثارة الغيرة، ولا سيما أن التجارب السابقة علمتك الكثير.

صحياً: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحياً.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-11-2023

مهنياً: تشعر مع بداية هذا اليوم بوضوح الأمور وبشفافيتها وتخرج عن صمتك وتفضح كل شيء لكن عليك أن تخفف اعتبارا من بعد الظهر التحيات لأن الأمور سوف تتبدل مع دخول القمر الى الحمل الى مواجهة مع برجك حاملا معه الصدامات والاعتراضات وقد تتعرض لنقاشات غير منطقية وارتدادات غير مريحة لذلك التزم بالقوانين وخفف من حدة عصبيتك.

عاطفياً: الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك وللارتباط إذا كنت عازباً، لا تفوت هذه الفرصة وخصوصاً قد لا تتاح مرة أخرى في القريب العاجل.

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 6-11-2023

مهنياً: لا يزال القمر من برج الحوت يؤثر عليك سلبا حاول ان تعالج مشاكلك بحكمةولا تجعل المور تقلت من يدك ولا تتمادَ في أفكارك المتشائمة اعتبارا من بعد الظهر تتحسن الاوضاع مع وصول القمر الى الحمل الصديق الذي يحمل لك السعادة والاستقرار خاصة إذا كنت تشكو من معاملة قانونية فقد تتوضح الأمور وتزدهر الاتصالات.

عاطفياً: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسياً وتعيشك أوقاتاً سعيدة.

صحياً: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 6-11-2023

مهنياً: ينقسم النهار الى قسمين القسم الاول ايجابي تحت تاثيرات المثلث الفلكي المائي اما القسم الثاني ومع وصول القمر الى معاكسة مع برجك من الحمل يحمل معه توضاعا غير مريحة شك وغيرة وتعقيدات فلا تاخذ قرارات متسرعة تحت وطأة العصبية ولا تترك نفسك عرضة للفهم الخاطئ.

عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبراً على مضاعفة بذل جهودك لمعرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك.

صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 6-11-2023

مهنياً: تكون اليوم متفائلا مهما بلغت العوائق مع تواجد الكواكب مجتمعة في العقرب في مواجهة مع برجك يوم يحمل بالتاكيد نوع من انواع الربح السعادة المبادرات التي تعزز الثقة بالنفس اجواء رائعة تدعم مصالحك ما يجعل شعبيتك تتصاعد.

عاطفياً: تتعامل مع أمور جديّة وتلاقي دعماً من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله التي إذا استمرت قد تعقد العلاقة بينكما.

صحياً: لا تفرط في الاعتماد على طاقتك لإنجاز مشاريعك، فقد تنهار في أي لحظة بفعل الإرهاق.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 6-11-2023

مهنياً: انتقال القمر الى برج الحمل يخفف عنك ضغوطات الايام ااسابقة ما يجعلك متحمساً لقضية، الأخبار جيدة ويشير إلى ربح أو ازدهار وإلى تقدم في ما تُقدم عليه ما يجعلك ناخذ قرارات جذرية ولن تسمح لأحد بالتدخل في مصالحك.

عاطفياً: قف على رأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى، وربما يؤدي إلى التشنج والارتباك وتعكير صفو العلاقة.

صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-11-2023

مهنياً: قد تكتشف بعض المؤتمرات التي تحاك ضدك أو أشخاص يسيؤون لك من باب الغيرة أو الحسد مع انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من الحمل ما يعني نوع من انواع المشاكل والتعب النفسي والمضاياقات بالاضافة الى ضغوط العمل التي قد تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك.

عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.

صحياً: إحذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-11-2023

مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة قبل الظهر وبعده مدعوما من الشمس الني تتنقل في برجك ما يجعلك تسعد بلقاءات ايجابية لا تنتسى وانصالات مفرحة بحيث تدخل اوساطا جديدة لكن لا تفتح ابوابك كلها لأشخاص لا تثق بهم

عاطفياً: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخباراً مفرحة من قبل الحبيب منها مثلاً ما يتعلق بالحمل أو بنجاح أحد الأولاد بتوفق في الدراسة.

صحياً: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-11-2023

مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن اعتبارا من منتصف النهار يصل تلقمر الى برج الحمل الناري الصديق فتدخل فت و مساعدة تجعلك منفتحا على التحرك والمصالة ومد يدك للآخرين.

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-11-2023

مهنياً: بداية النهار يتحدث عن اوضاع جيدة مهما سعى بعض الزملاء للنيل من سمعتك، فأنت صاحب سجل ناصع لدى أرباب العمل ونجاحاتك السابقة تقف سداً منيعاً في وجههم. لكن عليك الحذر اعتبارا من منتصف النهار مع وصول القمر الى معاكسة مع برجك من الحمل الي يحمل معه اجواء مزعجة معاكسةمتعبة كن هادىء وتصرف بموضوعية.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة إلى ذلك.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-11-2023

مهنياً: تكون امام فرصة جيدة تنجح تربح معنويا وماليا الامور تتح ك بسرعة وتتحلل القضايا العالقة كذلك سوف يحمل اليك هذا اليوم آفاقاً واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة مع بعض الزملا.

عاطفياً: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط بينكما كما ترغبان.

صحياً: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-11-2023

مهنياً:ينتقل القمر من برجك الى برج الحمل اعتبارا من ظهر اليوم فتكون على موعد مع الحظوظ التي تدعمك وتقويم وتجعلك من الراجحي ماليا في صفقة بيع او شراء لكن دائما عليك ابانتباه من المصاريف الزائدة كما سيكون بانتظارك مسؤوليات كبيرة في العمل فأنت شاطر ذكي تملك قدرة الإدارة.

عاطفياً: تفرح لخبر سار وتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك.

صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.