انت الأن تتابع خبر مقرر امتحان شهر نوفمبر 2023 للصف الخامس الابتدائي.. لكل المواد الدراسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ننشر لكل الطلاب وأولياء الأمور مقرر امتحان شهر نوفمبر الخاص بالصف الخامس الابتدائي 2023 لكل المواد الدراسية، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب للدخول إلى الاختبار الشهري، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي للدخول إلى الامتحان والطالب معه المعلومات التي تفيده.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي 2023

ونحرص في الوقت الحالي على نشر مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي 2023 ومنها الكثير من الأجزاء المقرر أن تأتي في اختبارات شهر نوفمبر لكل المواد الدراسية، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال جميع الطلاب في الوقت الحالي، وتأتي كما يلي:

ونحرص في الوقت الحالي على نشر مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي 2023 ومنها الكثير من الأجزاء المقرر أن تأتي في اختبارات شهر نوفمبر لكل المواد الدراسية، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال جميع الطلاب في الوقت الحالي، وتأتي كما يلي:

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي رياضيات

الوحدة الثالثة من الدرس الأول إلى الدرس الخامس

الوحدة الرابعة من درس الأول إلى الخامس

الوحدة الخامسة الدرس الأول وحتى الرابع

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي لغة إنجليزية

unit 3

review 1

unit4

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي اللغة العربية

الموضوع الثالث من المحور الأول

الموضوع الأول من المحور الثاني

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات اجتماعية

الحاجات والموارد الاقتصادية.

الموارد المائية في بلدي.

الموارد المعدنية في بلدي.

مصادر الطاقة في بلدي.

اختراع النقود وتطورها.​​​​​​​

مقرر شهر نوفمبر لـ الصف الخامس الابتدائي رياضيات

الوحدة الثالثة

الوحدة الرابعة

الوحدة الخامسة حتى الدرس السابع

[مقرر امتحان شهر نوفمبر]

مقرر امتحان شهر نوفمبر

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي المهارات المهنية

الدرس السابع من المحور الأول وحتى نهاية المحور الأول

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي التربية الدينية

من بداية الموضوع الثالث وحتى نهاية الموضوع الأول من المحور الثاني

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي تكنولوجيا المعلومات

من الدرس الخامس في المحور الأول وحتى الدرس الثاني من المحور الثاني.