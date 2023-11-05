انت الأن تتابع خبر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. المدارس أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فامت العديد من المدارس بإصدار تنبيهات عاجلة لكل طلاب الصف الثالث الإعدادي بخصوص التقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وقالت المدارس إنه يجب أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة من جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بالفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكشفت المدارس أن كل هذه الأوراق المطلوبة للتقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وهي التي تتمثل فيما يلي:

شهادة ميلاد كمبيوتر و2 صورة منها.

و7 صور حديثة ذات خلفية بيضاء ومكتوب تحتها الاسم.

إيصال المصرفات الدراسية وصورتين من الإيصال.

تقديم إيصال رسم الامتحان 158 جنيهاً.

تقديم الاستمارة الإلكترونية.

الحرص طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

وكشفت مديريات التربية والتعليم الفئات المصرح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتأكيد على أنه يتم تسجيل استمارة التقدم لكل الطلاب النظاميون لكل الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي في مدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلكترونياً من خلال موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها والعمل على اعتمادها من داخل المدارس.

لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2024

ومن سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين وراء بعض على أن يتقدم الطالب ببيان رسوب عام 2022.

وجميع الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” عام 2022 وما قبلها أن يتقدم الطالب بأخر بيان رسوب واتخاذ الإقرار على الطالب بعدم التقدم لـ السنوات التي لم يتقدم فيها الامتحان.

[امتحانات الشهادة الإعدادية 2024]

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كل الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل على أن يتقدم الطالب ببيان نجاح من الصف الثاني إلى الصف الثالث منازل إعدادية عامة.

وكل الطلاب الراسبون في الصف الثالث في الإعدادية الأزهرية ويريد أن يتقدموا على نظام المنازل، ويتقدمون إلى أداء الامتحان في أقرب مدرسة إلى محل إقامتهم وعلى المدرسة أن يتم التحقق من صحة المستندات المقدمة وجميع قوانينها، والطالب الناجح في الصف الثاني الإعدادي الأزهري ولابد في التعليم العام من الخارج منازل على أن يقوم الطالب بتقديم كل ما يفيد عدم على قاعدة البيانات الإلكترونية في الازهر الشريف