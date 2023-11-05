" الأرصاد الجوية " : طقس حار اليوم وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 31 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 09:32 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.