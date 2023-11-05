سويلم يجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - - حريص على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة

- الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت

- الشفافية من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال

- مجهودات متواصلة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة

- تفعيل مواد قانون الرى الجديد الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله

- العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات

- العمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها

- أهمية إزالة كافة أشكال التعديات خاصة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين

- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التعديات على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع السادة قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين ، وإزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة ، والتأكيد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت ، مشيرا إلى أن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال .

كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .

كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات .

كما يجرى العمل على حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لإستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة ، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات .

واوضح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

كما شدد الدكتور سويلم على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية ، وإزالة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية .