"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تقصف مسجد أبو الخير شرق جباليا فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:34 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطينى، أن طائرات الاحتلال تقصف مسجد أبو الخير شرق جباليا فى غزة.

استشهد 51 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها سلاح الجو الإسرايلي في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة المنكوب.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي؛ ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وشنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على مُحيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.