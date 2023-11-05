نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض النقل الذكي TransMEA 2023 بحضور رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُنظم اليوم الأحد 5 نوفمبر، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُنظم هذا الحدث خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويعتبر هذا المعرض والمؤتمر مناسبة هامة لمناقشة وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال النقل واللوجستيات، وسيجمع خبراء ومهتمين من مصر ومناطق شرق الأوسط وإفريقيا.

وستكون لدى الخبراء الفرصة لمشاركة الأفكار والخبرات والبحث في إمكانية توقيع اتفاقيات وصفقات تجارية تعزز صناعة وسائل النقل في مصر والمنطقة بشكل عام.

ويُنظم المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل، حيث يُعتبر هذا القطاع الشريان الرئيسي الذي تُبنت عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة النقل في مصر.

وزارة النقل تنفذ حاليًا خطة شاملة لتطوير وتحديث جميع عناصر منظومة النقل في البلاد، وتشمل ذلك وسائل النقل والشبكات مثل الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى النقل النهري. تم تنفيذ هذه الخطة على مدى الفترة من 2014 إلى 2024، واستلزمت استثمارات تبلغ 2 تريليون جنيه مصري.

هذه الجهود تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير قدرات النقل في مصر، مما سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتعزيز القطاع النقل كأساس للتنمية.