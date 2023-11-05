مدبولي يتفقد جناح وزارة النقل بمعرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 01:41 مساءً - تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفقة وزيرالنقل كامل الوزير اليوم /الأحد/ جناح وزارة النقل بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من اللواء مهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، الذى أكد أن الهيئة تستكمل تنفيذ شبكة من خطوط الجر الكهربائي بإجمالي أطوال 2700 كم فيما تتكون من 5 خطوط مترو أنفاق و2 خط مونوريل وخط قطار كهربائي خفيف و3 خطوط من القطار الكهربائي السريع ومترو الأسكندرية وترام الرمل.

وقال جويلي "إن أهم الخطوط الحالية هو الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا"..موضحا أن مشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه قد تم التعاقد مع شركة (هونداى روتم) لإنتاج الوحدات المتحركة للمترو من مصنع (سيماف) بحلوان ومصنع (ميرك) بشرق بورسعيد وشركة (أليستوم) المنفذة لمجمع صناعي المنطقة الصناعية ببرج العرب لإنتاج الوحدات المتحركة ومصنع لإنتاج الأنظمة الكهربائية.

وقال جويلي :"إنه فى إطار التوجيه بإشراك القطاع الخاص لإدارة وتشغيل كافة المرافق ، تم طرح 4 مشروعات للإدارة والتشغيل وهي الخط الرابع والسادس لمترو إسكندرية/ ترام الرمل".