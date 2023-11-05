«التعليم» توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسليم أوراق تحرير استمارة الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 01:42 مساءً - طالبت الإدارات التعليمية، طلاب الصف الثالث الإعدادى، سرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للتقدم للامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، يناير المقبل.

وحددت المدارس، الأوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024، وهي:

- 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء وممنوع كتابة أى شئ على الصورة.

- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنية فى البريد البوسته أو الدفع الفوري.

- تصوير إيصال الدفع مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

- عمل استمارة الكترونية من أى مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.

- الاستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد.

- صورة لشهادة الميلاد ومختوم من المدرسة طبق الأصل ومكتوب على خلفية الشهادة السن فى 1أكتوبر.

- عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية.

- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق بداخلها.