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«التعليم» توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسليم أوراق تحرير استمارة الامتحانات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 01:42 مساءً - طالبت الإدارات التعليمية، طلاب الصف الثالث الإعدادى، سرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للتقدم للامتحانات.

 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، يناير المقبل.

 

وحددت المدارس، الأوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية  للعام الدراسى الحالى 2023/2024، وهي:

 

- 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء وممنوع كتابة أى شئ على الصورة.

 

- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنية فى البريد البوسته أو الدفع الفوري.

 

- تصوير إيصال الدفع مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

 

- عمل استمارة الكترونية من أى مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.

 

- الاستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد.

 

- صورة لشهادة الميلاد ومختوم من المدرسة طبق الأصل ومكتوب على خلفية الشهادة السن فى 1أكتوبر.

 

- عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية.

 

- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق بداخلها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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