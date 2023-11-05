نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تشغيلها تجريبيا.. أول صور لمحطات مترو الخط الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث في المسافة من (إمبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة) بطول 13.7 كم وعدد 11 محطة بواقع 4 محطات نفقية و5 محطات علوية و2 محطة سطحية.

وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة.

ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقي خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس في محطة العباسية، والقطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

كما يحقق الربط مع الطريق الدائري عند محطة الطريق الدائري وبالتالي ربط مترو الأنفاق مع الأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية.