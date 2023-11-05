نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صور لمونوريل شرق النيل بعد بدء تشغيله تجريبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل (مدينة نصر- العاصمة الإدارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي.

ويبلغ طول مونوريل شرق النيل 56 كم، وعدد 22 محطة، وعدد 1 مركز سيطرة وتحكم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذي يصل اجمالي أطوالهما إلى 100 كم وبعدد 35 محطة.

ويعتبر المونوريل ‏من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي.

ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولًا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولًا إلى الوفاء والأمل.

ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولًا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية.