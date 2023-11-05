نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بد التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل والمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل بشكل رسمي اليوم الأحد، عن إطلاق إذن تشغيل عدد من المشروعات الجديدة في مجال الجر الكهربائي.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض النقل الذكي الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان توطين صناعة النقل في مصر.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مركز مصر للمعارض، خلال الفترة من 5 لـ 8 نوفمبر 2023.

وقال مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إن المشروعات التي سيتم إطلاق إذن التشغيل التجريبي لها اليوم تشمل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

كما تشمل المشروعات حسب المصدر، التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، فضلا عن تشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط (بني سويف/ أسيوط) من برج المنيا.

ومن المقرر أيضا إطلاق إذن التشغيل الخاص بمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع.