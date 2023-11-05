نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث تجريبيا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع بمترو الأنفاق تفاصيل محطات المترو الجديدة التي سيبدأ تشغيلها من اليوم الأحد بشكل تجريبي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج " إن اعتبارا من اليوم الأحد سيبدأ التشغيل التجريبي لعدد 6 محطات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأوضح المصدر، أن هذه المحطات تشمل المرحلة الثالثة من الخط الثالث من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.

وجاءت المحطات على النحو التالي: (السودان/ محطة نفقية - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري/ محطات علوية - المحطة النهائية عند محور روض الفرج/ سطحية).

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث على جزئين 3B، 3C (الكيت كات - جامعة القاهرة)، بطول 13.7 كم وتشتمل على 1 محطة (4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية).