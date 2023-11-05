هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي بدولة التشيك

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أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، في فاعليات الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي (ICH) بمدينة براغ بدولة التشيك.

حيث ناقش الاجتماع وضع وتحديث القواعد الفنية العالمية المتبعة لضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات الصيدلية، وذلك إلى جانب اجتماع البرنامج الدولي للسلطات التنظيمية، والذي تناول مستجدات العمل الرقابي والتنظيمي على المستوى الدولي بحضور كافة السلطات التنظيمية الدولية إلى جانب منظمة الصحة العالمية.

ويتفرد المجلس التنسيقي الدولي بدور مهم في الجمع بين صناع الدواء والسلطات التنظيمية الوطنية؛ وذلك لتنسيق وتوحيد المفاهيم العلمية والمواصفات العالمية؛ للوصول إلى صناعة دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، على أن تتحقق تلك الرؤية بالالتزام بالقواعد الفنية والعلمية التي يصدرها المجلس، ويتم التوافق عليها بإجماع الآراء.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في كافة الفعاليات والمنتديات الدولية؛ التي من شأنها دعم تطور الصناعة الوطنية، ومواكبة التطور والمستجدات الدولية، وتبادل الخبرات مع السلطات الرقابية بمختلف دول العالم.