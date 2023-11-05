”الصحة” توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الإنفلونزا السنوى.. اعرفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا السنوى هام لكبار السن لحمايتهم أثناء فصل الشتاء من الإصابة بعدوى الإنفلونزا، متابعة: "لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات

2- كبار السن

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة

5- العاملين بالمجال الطبى

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.