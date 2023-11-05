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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن قائمة المتأهلين للاختبار الشفوي في مسابقة الإيفاد الدائم لعام 2023م في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المتقدمين الذين لهم حق دخول الاختبار الشفوي ضمن مسابقة الإيفاد الدائم لعام 2023م. يتم استقبالكم في مسجد النور بالعباسية يوم [التاريخ]، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
من أجل السماح بدخولكم إلى الاختبار الشفوي، يجب عليكم إحضار الوثائق التالية:
- صورة من البطاقة الشخصية.
- صورة من شهادة المؤهل العلمي.
- صورة من شهادة المؤهل الأعلى إن كانت متاحة.
- صورة شخصية حديثة.
نرجو من جميع المتقدمين الامتثال لهذه المتطلبات على أمل أن يحقق الجميع النجاح والتفوق في هذه المرحلة الهامة من المسابقة.
ملاحظة: يُرجى الالتزام بالوقت المحدد وتقديم الوثائق اللازمة لضمان سهولة وسلاسة الإجراءات.