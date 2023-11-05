نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن قائمة المتأهلين للاختبار الشفوي في مسابقة الإيفاد الدائم لعام 2023م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المتقدمين الذين لهم حق دخول الاختبار الشفوي ضمن مسابقة الإيفاد الدائم لعام 2023م. يتم استقبالكم في مسجد النور بالعباسية يوم [التاريخ]، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

من أجل السماح بدخولكم إلى الاختبار الشفوي، يجب عليكم إحضار الوثائق التالية:

صورة من البطاقة الشخصية. صورة من شهادة المؤهل العلمي. صورة من شهادة المؤهل الأعلى إن كانت متاحة. صورة شخصية حديثة.

نرجو من جميع المتقدمين الامتثال لهذه المتطلبات على أمل أن يحقق الجميع النجاح والتفوق في هذه المرحلة الهامة من المسابقة.

ملاحظة: يُرجى الالتزام بالوقت المحدد وتقديم الوثائق اللازمة لضمان سهولة وسلاسة الإجراءات.