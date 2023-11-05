نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: حملات لتحقيق الانضباط ورفع تعديات المحال والباعة الجائلين بالمنيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة شكوى المواطنين على الصفحة الرسمية من وجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب بدءا من نزلة الطريق الدائري وحتى محطة مترو الانفاق مما يعيق حركة السير للمواطنين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كافة التعديات من الطرق العامة.

وقد تم تنظيم الحملات ورفع كافه الإشغالات والتعديات مع تكليف إدارة الإشغالات بحي جنوب بالمرور الدوري علي المنطقة محل الشكوى لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات لعدم عرقلة الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.