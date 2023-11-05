نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل ١٢ حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحه ٤٤٠٠م٢ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مؤكدًا على الاهتمام بمتابعة أية متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة ١٢ حاله تعدي على الأراضي الزراعية بمساحه ٤٤٠٠م٢.

حيث تم إزالة تعديات بناء ٤ جمالون بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بقرى أبو صير وعزبة صفر بمركز ومدينة البدرشين على مساحة ٣٠٦٠ م٢ وإزالة ٢ حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بالمهد عبارة عن أسوار من البلوك بقرى أبو صير وأبو رجوان بمساحه ٦ قيراط وقد تمت الإزالة بالكامل للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف عبارة عن منشآت بالبلوك الأبيض غير مأهولة بمساحه ٣٣٠م٢ على الأراضي الزراعية بناحية أبو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

إزالة تعديات

إزالة تعديات

إزالة تعديات

إزالة تعديات

إزالة تعديات

إزالة تعديات

إزالة تعديات

إزالة تعديات