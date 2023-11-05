محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة منافسه لوتون تاون، المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء تشكيل ليفربول كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

تشكيل ليفربول

لوتون تاون ضد ليفربول

يدخل فريق ليفربول المباررة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة الانتصارات، خاصة أن الريدز يرغب فى المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

ويمتلك فريق ليفربول 23 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيداً أمام توتنهام، متصدر جدول الترتيب، بينما يملك فريق لوتون تاون رصيد 5 نقاط جمعهما الفريق من 10 مباريات.

جمع لوتون تاون الـ 5 نقاط من فوز واحد على حساب إيفرتون، وتعادلين مع ولفرهامبتون ونوتنغهام فورست، مقابل 7 هزائم أمام كل من برايتون وتشيلسي ووست هام وفولهام وبيرنلي وتوتنهام وأستون فيلا.

يسعى محمد صلاح إلى مواصلة تألقه في مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بالتسجيل في شباك فريق لوتون تاون الوافد الجديد للبريميرليج، إذ يأمل ضمه إلى قائمة ضحاياه.

كان لوتون تاون تأهل بنهاية الموسم الماضي إلى الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، ليبدأ المنافسة مع الكبار بداية من الموسم الحالي.

وتواجد محمد صلاح، ضمن قائمة المرشحين، لنيل جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز بالعام الجارى 2023، المقدمة من رابطة مشجعي كرة القدم.

يقدم محمد صلاح، موسما رائعا مع ليفربول، خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، فى مختلف المسابقات، من خلال مساهمته فى 14 هدفا خلال 14 مباراة.

إجمالا، خاض محمد صلاح 241 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميصي تشيلسي وليفربول، سجل خلالها 147 هدفا وصنع 68.