نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين الدكتور وائل عثمان وكيلًا لكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لشؤون التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور وائل نبيل إبراهيم عثمان، الأستاذ ورئيس قسم اللغات الإفريقية في كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، لشغل منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الإدارة الأكاديمية للكلية وتحسين تجربة الطلاب، ومن المتوقع أن يسهم الدكتور عثمان بخبرته وكفاءته في تعزيز جودة التعليم والخدمات الطلابية بالكلية.