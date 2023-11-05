نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا جديدا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل وزارة الأوقاف بجد مستمر في تطوير وصيانة المساجد بهدف تقديم أماكن عبادة مريحة ومناسبة للمصلين.

وفي هذا السياق، سيتم افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة الموافق 10 نوفمبر 2023. من بين هذه المساجد، يتم افتتاح 22 مسجدًا جديدًا أو تم تجديدهما لتلبية احتياجات المجتمع الدينية والتعبدية، بالإضافة إلى مسجدين تم صيانتهما وتطويرهما للمحافظة على بيوت الله.

ويأتي هذا الافتتاح كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الأوقاف لإعمار المساجد وتحسين بيئة العبادة، حيث يرتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ 1 يوليو 2023 إلى 312 مسجدًا. ومن بين هذه المساجد، يبلغ عدد المساجد الجديدة أو التي تم تجديدها 239 مسجدًا، في حين تم صيانة وتطوير 73 مسجدًا آخر.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة هذه الجهود الإعمارية والصيانة تقدر بنحو 15 مليار جنيه مصري، ويأتي هذا الإنجاز الديني والاجتماعي كجزء من التزام الوزارة بتقديم بيئة مناسبة للصلاة والعبادة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وهم كالآتي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القاهرة

1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق

3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا

4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق

5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

مديرية أوقاف المنيا

6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

7. مسجد النور – قاي - إهناسيا

8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف الجيزة

9. مسجد حسين عزيز - العياط

10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط

12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط

13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط

14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف الغربية

15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول

16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف سوهاج

17. مسجد آل البي – الدويك - طما

مديرية أوقاف مطروح

18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

مديرية أوقاف البحيرة

20. مسجد الصيرفي – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي

22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان

مديرية أوقاف القليوبية

2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب





