نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور محمد مدبولي وكيلًا لكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن صدور قراربتكليف الدكتور محمد مدبولي، الأستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية في كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، لشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهود الأكاديمية وتطوير البحث العلمي في الكلية، ومن المتوقع أن يسهم الدكتور مدبولي بخبرته الواسعة في تحقيق نجاحات جديدة في مجال الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.