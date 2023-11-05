نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الأحداث المتصاعدة في غزة.. ما دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحداث متصاعدة الوتيرة في غزة، راح ضحيتها نحو 45 زميلًا صحفيًا، وسط تنديد عالمي بجرائم الاحتلال الصهيوني، والتي بدأت منذ عقود، واشتدت منذ يوم 7 أكتوبر، مع بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة.

ومع ارتفاع وتيرة استهداف الصحفيين وأسرهم في غزة، لمنع نقل الحقيقة، وقتل كل من يحاول إيصال الصورة الحقيقية للعالم، وتدميره معنويًا أو قتله بشكل مباشر، تدور الأسئلة حول دور نقابة الصحفيين في فلسطين.

وتعمل نقابة الصحفيين في فلسطين، مع نقابة الصحفيين في مصر، على تعريف الإعلام الدولي، بالجرائم التي يركتبها الاحتلال الصهيوني تجاه الزملاء.

نقابة الصحفيين في فلسطين هي هيئة مهنية، تمثّل مصلحة وحقوق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، تأسست لتعزيز حرية الصحافة والإعلام، وضمان حماية حقوق الصحفيين وممارسة مهنتهم بشكل مستقل ومسؤول، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأخلاقيات المهنية، وتوجيه الصحفيين نحو تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور.

أهداف وأنشطة نقابة الصحفيين في فلسطين

حماية حقوق الصحفيين والدفاع عنهم في حال تعرضوا لتهديدات أو تضييق على حريتهم.

تعزيز الوعي بأهمية الصحافة المستقلة ودورها في المجتمع.

تقديم الدعم والتدريب المهني للصحفيين لتطوير مهاراتهم وتعزيز مستوى جودة الصحافة.

العمل على تحقيق مصالح الصحفيين، من خلال التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.

الدعوة إلى حرية التعبير وحرية الصحافة في فلسطين، والدفاع عنهما.

نقابة الصحفيين في فلسطين تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها في العديد من البلدان، بما في ذلك التهديدات والتضييق على حرية الصحافة والصحفيين، والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثّر على مستقبل وسائل الإعلام، وتلعب النقابة دورًا مهمًا في التصدي لهذه التحديات، والدفاع عن مصلحة الصحفيين والإعلام المستقل.